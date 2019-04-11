Bayern Münih'te Lewandowski ile Coman Birbirine Girdi!
Almanya Liginde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'te takımın yıldız isimlerinden Robert Lewandowski ile Kingsley Coman antrenmanda yumruk yumruğa kavga etti.
Hafta sonunda Borussia Dortmund'u 5-0 mağlup ederek Bundesliga'da yeniden liderlik koltuğuna oturan Bayern Münih, bugün büyük bir şokla sarsıldı. Bavyera ekibinin yıldız isimleri Robert Lewandowski ile Kingsley Coman'ın bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda birbirlerine girdiği öğrenildi.
SÜLE İLE BOATENG GÜÇLÜKLE AYIRDI
Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Lewandowski'nin Coman'ı eleştirmesi üzerine başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden iki futbolcuyu Niklas Süle ile Jerome Boateng'in güçlükle ayırabildiği kaydedildi.
YÖNETİMİN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR
Yaşanan büyük skandal üzerine hem Lewandowski'yi hem de Coman'ı soyunma odasına göndermeyi düşünen Niko Kovac'ın daha sonrasında kararından vazgeçerek oyuncularından tamamlamalarını istediği belirtildi. Bayern yönetiminin bu kavga sonrası iki yıldızına nasıl bir ceza vereceği ise merakla bekleniyor.
(Fanatik)
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kavganın nedeni küfür olma ihtimali çok yüksektir,almanlar birbirine kızınca schwein diyorlar.yani eti yenmeyen hayvan;)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ne oldu acaba.Lewandowski kolay kolay yapmaz böyle şeylerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yönetim mazbatayı versinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ahhh pardi gizim ahh pardiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır