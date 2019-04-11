Bayern Münih'te Lewandowski ile Coman Birbirine Girdi!

Hafta sonunda Borussia Dortmund'u 5-0 mağlup ederek Bundesliga'da yeniden liderlik koltuğuna oturan Bayern Münih, bugün büyük bir şokla sarsıldı. Bavyera ekibinin yıldız isimleri Robert Lewandowski ile Kingsley Coman'ın bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda birbirlerine girdiği öğrenildi.

SÜLE İLE BOATENG GÜÇLÜKLE AYIRDI

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Lewandowski'nin Coman'ı eleştirmesi üzerine başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden iki futbolcuyu Niklas Süle ile Jerome Boateng'in güçlükle ayırabildiği kaydedildi.

YÖNETİMİN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Yaşanan büyük skandal üzerine hem Lewandowski'yi hem de Coman'ı soyunma odasına göndermeyi düşünen Niko Kovac'ın daha sonrasında kararından vazgeçerek oyuncularından tamamlamalarını istediği belirtildi. Bayern yönetiminin bu kavga sonrası iki yıldızına nasıl bir ceza vereceği ise merakla bekleniyor.

(Fanatik)