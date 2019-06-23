Bayern Münih, Ozan Kabak'tan vazgeçti!

Bayern Münih, Ozan Kabak'ın transferinden yapılan görüşmeler sonrasında vazgeçti. Takvim'in haberine göre Bayern Münih kulübünün yetkilileri Ozan Kabak'ın menajeriyle bir araya geldikten sonra anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmeden sonra Ozan Kabak'ı isteyen Milan'ın bir adım öne geçtiği öne sürüldü.