Bayern Münih, Ozan Kabak'tan vazgeçti!

İzlan da maçın da dökülen defans ve orta saha da hem hava topunda hemde fizik olarak iyi olan Ozan gibi bir isim olsa sonuç farklı olabilirdi . . . Umarım Akbaba suratlı Şenol hoca takımda gereken düzenlemeleri yapar !
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Bayern Münih, Ozan Kabak'ın transferinden yapılan görüşmeler sonrasında vazgeçti. Takvim'in haberine göre Bayern Münih kulübünün yetkilileri Ozan Kabak'ın menajeriyle bir araya geldikten sonra anlaşma sağlayamadı.
Bu gelişmeden sonra Ozan Kabak'ı isteyen Milan'ın bir adım öne geçtiği öne sürüldü.