: Bayern Münih antrenmanında Goretzka ve Boateng kavga etti

30.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:16

Bayern Münih'in antrenmanında yaşanan kavga basına yansıdı. Bild'in kareleriyle ortaya çıkan Bayern Münih idmanındaki kavganın başrolleri ise Leon Goretzka ve Jerome Boateng.

ARAYA İLK GİREN LEWANDOWSKİ

İddiaya göre kavganın başlama sebebi sert müdehale. Goretzka'nın topsuz alanda Boateng'e yaptığı sert müdahalenin ardından ortam bir anda gerildi. Boateng'in Goretzka'nın yüzünü eliyle itmesi objektiflere yansıdı. Araya giren ilk isim ise Lewandowski oldu ve Boateng'i olay yerinden uzaklaştırdı.

MÜLLER GORETZKA'YI AZARLADI

Daha sonra kavganın baş kahramanlarından yanına Thomas Müller'in geldiği görüldü ve iddialara göre Müller'in Goretzka'ya "Her zaman aynı şeyi yapıyorsun" ifadelerini kullandığı duyuldu.

CEZA ALMAYACAKLAR İDDİASI

Olayı kamuoyuyla paylaşan Bild, iki oyuncuya da para cezası veya kadro dışı cezası verilmeyeceğini iddia etti.

BARIŞTILAR

Olayın basına yansımasının ardından saatler geçtikten sonra Goretzka ve Boateng birlikte çekildikleri resmi paylaşarak aralarında herhangi bir problem olmadığını kamuoyuna gösterdiler.

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