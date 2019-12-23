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Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı!

28 yaşındaki golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Tuzlaspor ile el sıkıştı.

23.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:10
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı!

Geçtiğimiz günlerde Bandırmaspor ile yollarını ayıran 'in yeni takımı belli oldu. Ajansspor'un haberine göre golcü oyuncu Batuhan Karadeniz, 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile anlaşma sağladı.

LİGİN İLK YARISINDA 10 GOL ATTI

Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da yakaladığı performansla isminden sıklıkla bahsettiren 29 yaşındaki forvet 12 maçta 10 gol atmıştı. Batuhan Karadeniz ve menajeri Emre Cerrahoğlu, Tuzlaspor'u tercih ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti.


Haber Videosu

: Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı!
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