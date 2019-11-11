Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor'un formasını giyen ve sezona fırtına gibi başlayan Batuhan Karadeniz, takımının Kahramanmaraş ile 3-3 berabere kaldığı maçta hat-trick yaptı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile Bandırmaspor 3-3 berabere kaldı.
TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor forması giyen Batuhan Karadeniz sezona fırtına gibi girmişti. Golcü oyuncu Bandırmaspor'un Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta da hat-trick yaptı.
Batuhan Karadeniz, bu sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 9 gol atmayı başardı.
Haber Videosu: Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı