Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı

TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor'un formasını giyen ve sezona fırtına gibi başlayan Batuhan Karadeniz, takımının Kahramanmaraş ile 3-3 berabere kaldığı maçta hat-trick yaptı.

11.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:38

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile Bandırmaspor 3-3 berabere kaldı.

TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor forması giyen sezona fırtına gibi girmişti. Golcü oyuncu Bandırmaspor'un Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta da hat-trick yaptı.

Batuhan Karadeniz, bu sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 9 gol atmayı başardı.


Haber Videosu: Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
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