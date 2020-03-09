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Kahramanmaraşspor, Batuhan Karadeniz, Spor

Batuhan Karadeniz, attığı golle Tuzlaspor'a galibiyeti getirdi

Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, takımının evinde Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydetti.

09.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:36
Batuhan Karadeniz, attığı golle Tuzlaspor'a galibiyeti getirdi

Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor. Ligin ilk yarısında Bandırmaspor formasıyla sezona damga vurmaya hazırlanan bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, devre arasında Tuzlaspor'a transfer olmuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içinde yer almak isteyen Tuzlaspor, dün evinde Kahramanmaraşspor'la karşılaştı.

BU SEZONKİ 13. GOLÜ

Sahneye 76. dakikada çıkan Batuhan takımına galibiyeti getirdi. Tuzlaspor bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve lig sıralamasında 4. sıraya çıktı.

Batuhan da attığı golle bu sezon çıktığı 21. resmi maçında 13. golünü kaydetti.

Batuhan Karadeniz, attığı golle Tuzlaspor'a galibiyeti getirdi

Haberin Videosu:

TFF 2.Lig'de Batuhan Karadeniz, attığı golle Tuzlaspor'a galibiyeti getirdi

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Haber Yorumları (1)
YAŞLI KURT: BUNUN OYNADIĞI LİG NERDE LOO, KAÇINCI LİG. PEHH
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