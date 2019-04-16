Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı Ezdi Geçti

Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-43 yenerek seride 1-0 öne geçti. Müsabakaya White'ın sayılarıyla başlayan Zalgiris karşısında Ahmet Düverioğlu ve Melli'yle pota altından basketler üreten Fenerbaçe Beko, 4. dakikayı 9-5 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-lacivertli ekip karşısında 8-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Litvanya temsilcisi, 8. dakikada farkı 4 sayıya (9-13) taşıdı. Mola dönüşü toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.

SON PERİYOTTA SADECE 8 SAYI YEDİ

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte pota altından Kalinic'le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 17. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 28-19. Potasını iyi savunan ve rakibini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, pota altında arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı ve soyunma odasına 38-21 galip durumda gitti. İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Dış atışlardan bulduğu sayılarla Zalgiris karşısında farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, final periyoduna 59-35 önde girdi. Son çeyrekte Datome ve Green'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 76-43 galip ayrıldı.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı. THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zalgiris ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını destekledi.

Kaynak: AA