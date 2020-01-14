Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi

14.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:36

THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği ASVEL'i 86-64 mağlup etti. Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, de Colo'nun etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 9-5 önde geçti. de Colo'nun sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Vesely ve Sloukas'ın basketleriyle etkili olan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 29-17. Hücumda topu çok iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 23 sayıya (49-26) çıkartırken, soyunma odasına da 49-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sezonun genelinde olduğu gibi Fenerbahçe Beko, yine kötü başladı. Soyunma odasından 9-0'la dönen Fransız temsilcisi, 23. dakikada farkı 12 sayıya çekti: 49-37. Bu çeyrekteki ilk basketini 4,5 dakika sonra bulan sarı-lacivertliler, Williams'ın pota altını çok iyi kullanmasıyla 29. dakikada farkı tekrar 21 sayıya yükseltti: 62-41. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-43 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 86-64 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ TABLETLE FUTBOL MAÇINI İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı salondan izlerken, tabletiyle de futbol maçını takip etti. Ali Koç, Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi maçında yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını da tabletiyle izledi. Ali Koç, taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratına ise destek verdi. Taraftarla ayağa kalkarak alkışla destek veren Ali Koç'un alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğu gözlendi. Öte yandan Fransız ekibinin başkanı, NBA'in eski yıldızlarından Tony Parker da karşılaşmayı takip etti ve sarı-lacivertli taraftarların da alkışını aldı.

Kaynak: AA