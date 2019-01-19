Fenerbahçe Beko, Avrupa Liginde Liderliğini Sürdürdü!
THY Avrupa Liginin 19. haftası geride kalırken, bu sezon basketbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Liginde liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı. Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.
İşte sonuçlar:
CSKA Moskova-Bayern Münih: 77-70
Olympiakos-Khimki: 71-57
Maccabi FOX-Barcelona Lassa: 99-83
Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe Beko: 64-82
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68
Buducnost VOLI-Real Madrid: 73-60
Zalgiris-Panathinaikos: 82-69
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 80-75
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|19
|17
|2
|1582
|1404
|178
|36
|2. Real Madrid
|19
|15
|4
|1632
|1437
|195
|34
|3. CSKA Moskova
|19
|14
|5
|1631
|1539
|92
|33
|4. Anadolu Efes
|19
|13
|6
|1626
|1511
|115
|32
|5. Olympiakos
|19
|12
|7
|1517
|1451
|66
|31
|6. Barcelona Lassa
|19
|11
|8
|1480
|1460
|20
|30
|7. Baskonia
|19
|9
|10
|1542
|1527
|15
|28
|8. Bayern Münih
|19
|9
|10
|1514
|1545
|-31
|28
|9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|19
|8
|11
|1647
|1642
|5
|27
|10. Maccabi FOX
|19
|8
|11
|1522
|1527
|-5
|27
|11. Zalgiris
|19
|8
|11
|1470
|1488
|-18
|27
|12. Panathinaikos
|19
|8
|11
|1464
|1498
|-34
|27
|13. Khimki
|19
|7
|12
|1465
|1506
|-41
|26
|14. Herbalife Gran Canaria
|19
|6
|13
|1485
|1657
|-172
|25
|15. Buducnost VOLI
|19
|5
|14
|1406
|1590
|-184
|24
|16. Darüşşafaka Tekfen
|19
|2
|17
|1410
|1611
|-201
|21
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Hadi bir ikincilik dahaCevap Yaz 1 7 Yayından KaldırRİVKİ-MİVKİ: zevzek kiskanc herif1 Yayından Kaldır
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eurolegede ve dünyada sesimizi duyurduğun ve bizi gururlar temsil ettiğin için teşekürler FENERBAHÇECevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır