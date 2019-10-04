Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!
TBF, Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçın şifresiz olarak TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Bu hafta, 6 Ekim'deki Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi ve 7 Ekim'deki Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes mücadelesi TRT'den naklen yayınlanacak.
TBF, her hafta belirlenecek iki Süper Lig maçının TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Avrupa'nın en değerli ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu Spor'dan yayınlanmaya devam ederken, her hafta belirlenen 2 maç, TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından ortak yayınla basketbolseverlerle buluşacak maçlar şu şekilde:
06.10.2019
13.00 Pınar Karşıyaka – Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
07.10.2019
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta – Anadolu Efes
Ligin diğer haftalarında TRT Spor'dan yayınlanacak maçların programı ise daha sonra duyurulacak."