Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!

TBF, Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçın şifresiz olarak TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Bu hafta, 6 Ekim'deki Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi ve 7 Ekim'deki Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes mücadelesi TRT'den naklen yayınlanacak.

04.10.2019 17:45
Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!

TBF, her hafta belirlenecek iki Süper Lig maçının TRT'den yayınlanacağını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa'nın en değerli ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu Spor'dan yayınlanmaya devam ederken, her hafta belirlenen 2 maç, TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından ortak yayınla basketbolseverlerle buluşacak maçlar şu şekilde:

06.10.2019

13.00 Pınar Karşıyaka – Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

07.10.2019

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta – Anadolu Efes

Ligin diğer haftalarında TRT Spor'dan yayınlanacak maçların programı ise daha sonra duyurulacak."

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YORUMLAR (2)

  • SİLİFKELİ3:
    Yabancıyla maç şifreli olurmu hic Galatasaray maçını şifreli veriyor PSG ile ayıp türk futbolunun ayip i milli takımında şifreli verin bari tam olsun
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