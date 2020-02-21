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4 büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

21.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:25
4 büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi

Dört büyük kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Başkanlar, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi
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