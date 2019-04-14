Ali Koç ve Mustafa Cengiz Derbiyi Ayrı Yerlerde İzledi
Ülker Stadında oynanan dev derbide Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde derbiyi takip etti.
Süper Ligin 28. haftasında Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti.
Cengiz, dev derbiyi Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile yan yana takip ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde mücadeleyi izledi.
Kaynak: İHA
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