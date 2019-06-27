Başkan açıkladı: Vedat Muriç transferi için 4 takımla görüşüyoruz

TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal, "Vedat Muriç için görüşmeler sürüyor. Oyuncumuzun durumunun bu hafta kesinleşeceğini düşünüyorum. Belki de bir sürpriz olur, sözleşmesini uzatırız. Vedat, hala genç bir oyuncu" dedi.

Başka bir iddiaya göre ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

İSMAİL KARTAL: KALMASINI İSTİYORUM

Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal konuyla ilgili, "Ben Vedat Muriç'in kalmasını istiyorum. Kendisiyle bugün detaylı şekilde görüşeceğiz. Takas konusunu başkanım ve yönetim kurulu bilir." açıklamasını yaptı.

Öte yandan İsmail Kartal Mehmet Topal sorusuna ise, "Mehmet Topal'ı takımımda görmek isterim ama maliyeti bizim için önemli" ifadelerini kullandı.