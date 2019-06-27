Başkan açıkladı: Vedat Muriç transferi için 4 takımla görüşüyoruz
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan golcü oyuncu Vedat Muriç için resmi açıklama geldi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç için görüşmeler devam ediyor. Bu hafta kesinleşeceğini düşünüyorum. Sadece 1 takım değil, 4 takımla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal, "Vedat Muriç için görüşmeler sürüyor. Oyuncumuzun durumunun bu hafta kesinleşeceğini düşünüyorum. Belki de bir sürpriz olur, sözleşmesini uzatırız. Vedat, hala genç bir oyuncu" dedi.
Başka bir iddiaya göre ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
İSMAİL KARTAL: KALMASINI İSTİYORUM
Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal konuyla ilgili, "Ben Vedat Muriç'in kalmasını istiyorum. Kendisiyle bugün detaylı şekilde görüşeceğiz. Takas konusunu başkanım ve yönetim kurulu bilir." açıklamasını yaptı.
Öte yandan İsmail Kartal Mehmet Topal sorusuna ise, "Mehmet Topal'ı takımımda görmek isterim ama maliyeti bizim için önemli" ifadelerini kullandı.
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi