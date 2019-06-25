Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, RB Salzburg forması giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, RB Salzburg forması giyen Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;
Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
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