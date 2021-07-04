Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir, geçen sezon Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ahmet Kutucu'yu renklerine bağladı. Turuncu-lacivertlilerin 4 yıllık anlaşma sağladığı 21 yaşındaki forvet, A Milli Takım'da iki kez forma giydi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Schalke 04'ten Ahmet Kutucu'yu kadrosuna kattı.

2 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Bundesliga 2'ye düşen Schalke'de oynamak istemediğini daha önce açıklayan 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Heracles'te 15 maça çıkarken, 2 asist yaptı. Genç golcü, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.