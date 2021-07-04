Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Başakşehir, geçen sezon Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ahmet Kutucu'yu renklerine bağladı. Turuncu-lacivertlilerin 4 yıllık anlaşma sağladığı 21 yaşındaki forvet, A Milli Takım'da iki kez forma giydi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Schalke 04'ten Ahmet Kutucu'yu kadrosuna kattı.

2 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Bundesliga 2'ye düşen Schalke'de oynamak istemediğini daha önce açıklayan 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kiralık oynadığı Heracles'te 15 maça çıkarken, 2 asist yaptı. Genç golcü, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.

Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Ayşegül Çınar Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Diego Costa Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.07.2021 18:32:30. #1.13#

title