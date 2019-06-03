Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı
Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın yerine hoca arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İmzaların Ramazan Bayram sonrası atılması bekleniyor.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.
Beşiktaş ile anlaştığı için takımdan ayrılan Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir'in, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Başakşehir ve Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.
Kaynak: DHA
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