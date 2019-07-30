Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu Barış Alıcı'yı, bu kez de 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz."

22 yaşındaki futbolcu Yeni Malatyaspor'da görev aldığı 10 maçta 2 gol, 1 asiste imza atmıştı.