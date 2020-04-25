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Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti

İlk profesyonel maçına formasını giydiği Brescia takımıyla 17 yaşındayken çıkan Sandro Tonali için Barcelona, 60 milyon euro ve iki futbolcunun olduğu bir teklif paketi hazırladı.

25.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:44
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti

Barcelona, Brescia'nın genç orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Barcelona, Brescia'ya 60 milyon euro ve B takımından iki genç oyuncu teklif etti. Brescia'nın bu teklife henüz yanıt vermedi ve görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

YENİ INIESTA

Barcelona'nın gözlemci raporunda Sandro Tonali için 'Orta sahada Andres Iniesta sonrası aranan oyun kurucu ihtiyacını kapatacağı' cümlesi yer aldı.

2017 yazında profesyonel olan Sandro Tonali, bu sezon 23 lig maçına çıktı ve 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
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