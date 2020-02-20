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Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti

İspanyol devi Barcelona, Leganes forması giyen Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'i kadrosuna kattı.

20.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:25
Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti

Kulübü, 28 yaşındaki Braithwaite'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. Serbest kalma bedeli 300 milyon euro olarak belirlenen Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerine ülkesinin Esbjerg takımında başlayan Braithwaite, Fransa'da Toulouse, Bordeaux, İngiltere'de Middlesbrough'da oynadıktan sonra geçen sezon Leganes'e transfer olmuştu.

ÖZEL İZİNLE TRANSFER YAPILDI

Bu sezon Leganes'te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı. Bu arada Barcelona, transfer dönemi olmamasına karşın takımda yaşanan uzun süreli sakatlıklar üzerine 'nın özel izniyle kadrosuna katkı yapma hakkı elde etti.

Kaynak: AA

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: Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti
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