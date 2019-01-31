Barcelona, Sevilla'ya Gol Oldu Yağdı!

Çeyrek final eşleşmesinin deplasmandaki ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Barcelona, Nou Camp Stadı'nda oynadığı rövanş maçında rakibini farklı yendi. Barcelona, ilk yarıyı Philippe Coutinho (Dk. 13 penaltı) ve Ivan Rakitiç'in (Dk.32) golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı baskılı futbolunu sürdüren Barcelona, 53. dakikada Coutinho ve 54'te Sergi Roberto ile farkı 4'e çıkardı. Sevilla'yı umutlandıran gol 68. dakikada Giulhermo Arana'dan gelse de Barcelona'nın yıldız futbolcuları Luis Suarez (Dk. 89) ve Lionel Messi'nin (Dk. 92) golleri maçın skorunu belirledi.

DİĞER YARI FİNALİST REAL BETİS OLDU

Öte yandan, kupanın diğer çeyrek final maçında Real Betis, sahasında oynadığı ve uzatmalara giden maçta Espanyol'u 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Espanyol takımı 33. dakikada Leo Baptistao ile 1-0 öne geçerken Real Betis'in beraberlik golü 76. dakikada Giovanni Lo Celso'dan geldi. Maçın normal süresi ilk karşılaşmada olduğu gibi 1-1 sona erince uzatmaya gidildi. Ev sahibi takım, Sergio Leon (Dk. 95) ve Aissa Mandi'nin (Dk.99) golleriyle maçı 3-1 kazanarak turu geç

Kaynak: AA