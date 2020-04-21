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Barcelona, Nou Camp, İspanya, Spor

Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek amacıyla Nou Camp Stadı'nın isim hakkı isin tarihinde ilk kez sponsorluk anlaşması yapacak.

21.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:04
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için Nou Camp Stadı'nın isim hakkında bir sezonluk sponsor bulma kararı aldı.

Barcelona Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Nou Camp Stadı'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.

ELDE EDİLECEK GELİR KORONAVİRÜS İÇİN KULLANILACAK

Tarihinde ilk defa Nou Camp Stadı'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.

Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek

SPONSORLUK 1 YIL İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.

Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.

Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek

Kaynak: AA

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