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Barcelona gelecek sezon için Francisco Trincao'yu transfer etti

Barcelona, Braga'dan Francisco Trincao'yu 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu 1 Temmuz 2020'de takıma katılacak.

31.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:18
Barcelona gelecek sezon için Francisco Trincao'yu transfer etti

'nın Kulübü, gelecek sezon kadrosuna katmak koşuluyla 'in Braga takımından Francisco Trincao'yu transfer etti.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Trincao'nın transferi için Braga Kulübü ile anlaşamaya varıldığı ve 31 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

TAKIMA 1 TEMMUZ'DA KATILACAK

Katalan takımına 1 Temmuz'dan itibaren katılacak Trincao ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli 5 sezonluk sözleşme imzalanacağını açıklayan Barcelona, Portekizli futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki sağ kanat forvet oyuncusu Trincao, bu sezon ligde 11 maçta 2 gol attı.

Kaynak: AA
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