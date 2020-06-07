Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona, resmi hesabından eski futbolcusu Luis Enrique ile Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ın fotoğrafını Türkçe olarak "İki kaptan, iki efsane, iki savaşçı, iki Avrupa şampiyonu" notuyla paylaştı.

Dünya devi Barcelona resmi twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın efsane oyuncusu, teknik direktör Bülent Korkmaz'la ilgili paylaşımda bulundu. Barça'nın eski yıldızı ve teknik direktörü Luis Enrique ile Bülent Korkmaz'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinden bir enstantane paylaşan Katalan kulübünün resmi hesabı Türkçe olarak, "İki kaptan, iki efsane, iki savaşçı, iki Avrupa şampiyonu" notunu düştü.