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Atletico Madrid, Barcelona, La Liga, Spor

Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler

İspanya La Liga'da Barcelona'nın ardından bir kulüpte daha futbolcular maaş indirimine gitti. Atletico Madrid futbolcuları, yönetimle yaptığı görüşmelerde maaşlarında yüzde 70 indirim yapmayı kabul ettiler.

02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:46

İspanya La Liga kulüplerinden Atletico Madrid'in oyuncuları, koronavirüs salgını sonrası maaşlarında yüzde 70 indirime giderek kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için kulüple anlaşma sağladı.

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada Erkek A Takımı, Kadın A Takımı ve Erkek B takımı oyuncularıyla Erkek A Takımı teknik ekibi maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti.

430 ÇALIŞANIN MAAŞLARI ÖDENECEK

Oluşan ek parayla 430 kulüp çalışanının maaşları salgın süresince ödenmeye devam edecek. Ayrıca kulübün giderleri bu şekilde stabilize edilecek. Bahsi geçen ücretler, sporcuların 2019/2020 sezonu maaşlarını kapsıyor.

Atletico Madrid'den önce bir diğer La Liga ekibi Barcelona da futbolcuların maaşında yüzde 70 indirime gitmişti.

Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler

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Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler

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