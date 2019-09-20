Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

20.09.2019 10:35

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 2019-2020 sezonunda 1 milyar 47 milyon euroluk rekor gelir beklentisi olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki spor kulüpleri arasında en fazla gelir elde eden Barcelona'nın bu özelliğini daha da sağlamlaştırdığı bildirildi.

Yeni sezonun bütçe hedefiyle ilgili açıklamada, 2019-2020 mali döneminin 11 milyon euro kar ile kapatılmasının öngörüldüğü ve 2011-2012 sezonundan bu yana bütçeyi karla kapatma geleneğinin devam edeceği ifade edildi.

SON 9 YILIN KARI 213 MİLYON EURO

Son 9 yılda elde edilen toplam karın 213 milyon euroya ulaşacağı belirtildi. Geçen sezona oranla 2019-2020 sezonunda yüzde 6'lık (133 milyon euro) artışla 1 milyar 47 milyon euroluk gelir bekleyen Barcelona Kulübü, giderlerin 1 milyar 7 milyon euroya ulaşacağını ve vergiler çıkarıldığında karın 11 milyon euro olacağını öngörüyor.

Barcelona Kulübünde 6 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesinde açıklanan bütçede, gelir hedefinin, öngörülenden bir yıl önce 1 milyar euronun üzerine çıkacağı vurgulandı.