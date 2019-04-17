Barcelona'dan Abdülkadir Paylaşımı
Barcelona Kulübü, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün Barcelona hakkında yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.
Barcelona Kulübü, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabından Abdülkadir Ömür'ün, "La Liga'ya uygun olduğumu düşünüyorum ama bizim gibi oyuncuların lig seçme şansı yok. Arda ağabey, Rüştü ağabey Barcelona'ya gitti. Nasip olursa hayalim oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabiliriz. Çok çalışırsak Allah oraya gitmeyi nasip eder." ifadeleri alıntı yapılarak genç futbolcuya cevap verildi.
İspanya Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var. 'Barça' tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (8)
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Çok özür diliyorum. Bu genç kardeşimde ben bir numara göremedim. Bir çok maçını izledim. Son maçtaki golünde vuruş tekniğinden çok şans golüydü. İnşallah Barça seviyesi için çok gelişir ve gider.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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haber doğru twitterda yazıyor böyle bir yazıCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAKTIM BARCELONA NIN HESABINDA BÖYLE BİR PAYLAŞIM YOKTU!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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palavra haberler bırakın bu saçmalıklarıCevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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ALLAH GÖNLÜNE GÖRE VERSİN UŞAĞUMCevap Yaz 23 Yayından Kaldır