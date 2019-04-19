Bankalar Emekliler İçin Verilen Promosyon Ücretlerini 700 TL'ye Kadar Yükseltti

Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Müşteri çekmek için yıllık promosyon ödemesinden özel kredilere kadar bir çok olanak sağlayan bankalarda ödenen tutarlar 700 TL'ye kadar çıktı.

3 YILLIK PEŞİN

İş Bankası, promosyon ödemelerini, bir aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamını dikkate alarak, 3 yıllık tutarı peşin olarak ödüyor. Bin TL'den düşük maaşlar için 300, bin ve 2 bin TL arası maaşlar için 375, 2 bin TL ve üzeri maaşlar için 450 TL ödeme yapıyor.

AVANTAJLI KREDİ FAİZİ

DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emeklilere, 450 TL nakit veriyor. Maaşını DenizBank'a transfer eden emeklilere, yüzde 1,49 avantajlı kredi faiz oranı, prim borcu olanların borcunu ödeyerek emeklilik hakkı imkanı sağlayan 3 ay ödeme ötelemeli kredi veriyor. Emekli tanıdıklarını DenizBank'a yönlendirenlere, kişi başına 100 TL nakit ödeme yapılıyor. Bankanın şubelerinden öncelikli hizmet alabilen emekliler, ATM'den ücretsiz nakit çekebiliyor.

AMBULANS HİZMETİ

Yapı Kredi'yi tercih edenler, nakit TL kampanyasından yararlanabiliyor. 3 sene sözü verenler 450 TL nakit kazanıyor.İlk maaşıyla birlikte ikramiyelerini de bankadan alanlara, ikramiyelerini değerlendirebilmeleri için avantajlı mevduat faiz oranları veriliyor. Medline paketiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de bir yıl boyunca ücretsiz olarak sağlıyor.

ATM'DE LİMİT YOK

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat'ten alan müşterilerine, bin TL altında emekli aylığı alanlara 300, bin ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli aylıklarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankasından almaları yeterli. Ziraat Bankası, emeklilere özel ATM günlük para çekme limitiyle, aynı günde tüm maaşını ATM'den çekme hakkı veriyor.

DOSYA MASRAFI BANKADAN

Akbank, emekli müşterilerine 450 TL'ye varan promosyonun yanı sıra şubelerinde öncelikli hizmet veriyor, maaş hesaplarından yapacakları tüm havale ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Neo maaş kartlarıyla, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme olanağı sağlanıyor. Emeklilere, özel hesap işletim ücreti muafiyeti, dosya masrafsız ihtiyaç kredisi ve vadeli mevduatta özel oranlar veriliyor. Emekli müşterilerine ihtiyaç kredilerini kefilsiz alma olanağı sağlıyor. Maaşını 3 ayda bir alanlara özel, 3 ayda bir ödemeli kredi seçeneği sunuluyor. Promosyon almak için taahhütname imzalamak yeterli.

SIRA BEKLEMEYE SON

Garanti Bankası, emeklilere maaşlarını taşımaları veya ilk maaşını aldığı banka olarak seçmeleri halinde, 450 TL'ye varan promosyon veriyor. Emekliler, ATM, internet bankacılığı ve çağrı merkezi aracılığıyla maaşlarını şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca taşıyabiliyor. Kredi ve mevduat faizlerinde özel oranlardan yararlanabiliyor, bankanın şubelerinde öncelikli sıra alarak, işlemlerini sıra beklemeden yapabiliyorlar. Garanti Bankası, emekli maaş hesabından 5 bin TL'ye kadar yapılacak nakit çekim işlemlerinde, nakit çekim limit aşım ücreti almıyor.

700 TL'YE YÜKSELTTİ

QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere, 700 TL'ye varan nakit sağlıyor. Banka, emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a taşıması için yönlendirenlere de 125 TL ödül veriyor. Ayrıca kampanya kapsamında, toplamda bin 250 TL nakit kazanma fırsatı da sunuyor. Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılan EFT ve havale işlemleri de ücretsiz. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, eczane ve marketlerde, QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabiliyor.

HALKBANK, VAKIFBANK VE TEB 450 TL ÖDEME YAPIYOR

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyıp bin TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, bin TL ile 2 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Halkbank'ta da 3 yıl şartı bulunuyor.

Vakıfbank, emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı bin TL'ye kadar olanlar için 300 TL, bin TL - 2 bin TL (2 bin TL hariç) arasında olanlara 375 TL, 2 bin TL ve daha fazla olanlara 450 TL ödeniyor. Ayrıca araba sahibi olan emekliler için maaş hesabına HGS etiketi ücretsiz olarak sunuluyor.

TEB 450 liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını yönlendirenler de 100 lira nakit kazanıyor. Emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1,99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor. Kredide de 3 ay taksit erteleme imkanı da var.