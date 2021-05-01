Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık işlem yapmak için şubeye gitmeye gerek yok

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Bankacılık'ta yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Sistemin işleyişine dair tüm hazırlıklar tamamlandı. Bundan böyle işlem yapmak için şubeye gitmeye gerek yok. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek.

Bankacılıkta bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Artık herhangi bir banka müşterisi olmak veya hesap açmak için fiziksel olarak bankaya gitmeye veya ıslak imza atmaya gerek yok. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek.

İSTENECEK BİLGİLER BELİRLENDİ

Sistemin işleyişine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği hazırlıklarını tamamladı. Dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mobil, web tabanlı uygulamalar, internet şubesi ve telefon hizmeti gibi elektronik hizmetler yoluyla uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler belirlendi.

ADRES VE BİLGİLER TEYİT EDİLECEK

Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek. Bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak. İmza örneği alınması zorunlu olmayacak. Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak.

Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden sorgulanarak teyit edilecek. Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkân verecek şekilde muhafaza edilecek.

HESABIN İŞLEM HACMİ İSTENECEK

Müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında alınması gereken bilgiler alınacak. Sabah'ta yer alan habere göre, asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri) belirlenecek.

İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı ile ortalama gelir bilgisi istenecek. Açılacak hesabın aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısına yönelik bilgiler alınacak. Yükümlülerce, uzaktan kimlik tespitine ve müşterinin tanınmasına ilişkin olarak tebliğle getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı Kanun'da öngörülen cezalar uygulanacak.

NE YAPILACAK?

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de rehber niteliğinde bir infografik hazırladı. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulaması veya banka internet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile başvuracaksınız.

İşte adım adım yapılacaklar: