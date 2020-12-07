Balotelli, İtalya 2. Lig ekiplerinden Monza ile sözleşme imzaladı
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Balotelli, İtalya 2. Lig ekiplerinden Monza ile sözleşme imzaladı

07.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:00

Bir süredir kulüpsüz olan İtalyan golcü Mario Balotelli, İtalya Serie B ekiplerinden Monza ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu böylece, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng ile takım arkadaşı oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaz aylarında transferini veto ettiği Mario Balotelli, İtalya Serie B ekiplerinden Monza'ya gitti.

Milan'ın bir dönem başkanlığını yapan Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, İtalyan golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

399 MAÇTA 195 GOLE KATKI SAĞLADI

Mario Balotelli, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng ile birlikte mücadele verecek. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı ve 161 gol atarken, 34 de asist yaptı.

Balotelli, İtalya 2. Lig ekiplerinden Monza ile sözleşme imzaladı
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