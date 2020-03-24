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Sağlık, Yaşam, Ekonomi

Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

Taşıdığı toksin nedeniyle karaya çıkarılması yasak olan balon balığı türleri ilaç yapımında kullanılmak için izne bağlı olarak avlanabilecek. Bakan Pakdemirli Kanada'nın kanser ilacı yapmak için için 5 bin ton talebi olduğunu ifade etti.

24.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:03
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

Daha önce taşıdığı toksin nedeniyle karaya çıkarılması yasak olan balon balığı türleri Kanada'dan kanser ilacında kullanılmak üzere gelen 5 bin tonluk talepten dolayı izne bağlı olarak avlanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Akdeniz'de su ürünleri avcılığı yasağı uygulanan bölgelere eklemeler yapıldı. Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne arasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin hattının bulunduğu alanlar yasak kapsamına alındı.

BALON BALIĞINA UYGULANAN AV YASAĞI KALDIRILDI

Düzenlemeyle, taşıdıkları toksin nedeni ile tüketiminde sakınca bulunan balon balığının karaya çıkarılması ve satılmasına ilişkin yasak kaldırıldı. Buna göre, balon balığı türlerinin avcılığı izne tabi olacak. Avcılığa ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Pervane/ay balığının avlanmasına ilişkin yasak ise devam edecek.

KANADA'DAN 5 BİN TONLUK TALEP VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğunu bildirerek, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

Kaynak: AA

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Balon balığında kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı

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