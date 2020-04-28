"Bakliyata küresel talep artıyor" Pandeminin etkisiyle küresel ölçekte bakliyata olan talebin hızla yükseldiğine dikkat çeken Veysel Memiş, aldıkları siparişlere hızlıca yanıt verdiklerini, oluşması muhtemel yeni siparişler için de üretim kapasitelerini 700 ton artırarak 3 bin 700 tona çıkaracaklarını açıkladı.

Pandeminin etkisiyle küresel ölçekte bakliyata olan talebin hızla yükseldiğine dikkat çeken Veysel Memiş, aldıkları siparişlere hızlıca yanıt verdiklerini, oluşması muhtemel yeni siparişler için de üretim kapasitelerini 700 ton artırarak 3 bin 700 tona çıkaracaklarını açıkladı. Kaynak: Dunya.com