Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak

Belediyeler kâğıt toplayıcılarıyla iş birliğine gidiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında kâğıt toplayıcıları artık üniforma giyerek çalışacak. Kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hale getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

YILBAŞINDAN İTİBAREN KANUNİ HALE GELECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi genişliyor. Projeye 81 ildeki kamu kurumlarının eklenmesinin ardından, yılbaşından itibaren sokaklardaki kâğıt toplayıcıları da dâhil edilecek. Sayıları aileleriyle birlikte 2 milyonu bulan kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hâle getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

SOKAKLARDA ÜNİFORMA GİYİP ÇALIŞACAKLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yılbaşından itibaren belediyeler, Sıfır Atık Projesi için kâğıt toplayıcıları ile iş birliği yapacak. Bu kapsamda kâğıt toplayıcılarının insani şartlarda çalışması için adımlar atılacak. Sokaklarda üniforma giyerek çalışacak olan kâğıt toplayıcılarının kim oldukları ve nerede çalıştıkları belli olacak.

"GEÇMİŞTE BİZİM İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE ZABITALARDI"

Yeni yönetmeliği değerlendiren Kâğıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman "Geçmişte bizler için sokaktaki en büyük tehlike zabıtalardı. Bizlere 'Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var' diyorlardı. Zabıtalar artık bunu söyleyemeyecek. Yönetmelikle bizler de Sıfır Atık Sistemi'ne entegre edileceğiz" dedi.

BAKANLIK 2023 YILINA KADAR 2 MİLYAR 145 MİLYON DESTEK SAĞLAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katı Atık Programı kapsamında 2023 yılına kadar belediyelere toplam 2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlayacak. Böylece belediyeler en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımlarını yaparken çevresel yükümlülüklerini de yerine getirecek.