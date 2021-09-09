Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon lira ödeme yapıyoruz
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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon lira ödeme yapıyoruz

Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon lira ödeme yapıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını belirterek, "Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını belirterek, "Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, eylül ayı SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydeden Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirtti. Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SED hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız."


Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon lira ödeme yapıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon lira ödeme yapıyoruz - Haberler
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