Bakan Yanık: Ev tipi bakım kuruluşlarında 2 çocuğa 1 personel düşüyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruma altındaki çocukların ev tipi yapılarda, aile ortamı sıcaklığında korunup bakıldığını belirterek, "2002 yılında 25 çocuğa 1 bakım personeli düşerken; şimdi 2 çocuğumuza 1 bakım personeli ile hizmet veriyoruz" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun ailesi yanında sağlıklı büyümesini, en iyi şartlarda eğitim görmesini, ülkesine ve insanlığa faydalı birey olarak yetişmesini arzuladıklarını belirtti. Çocukların hem fiziksel hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartları, öncelikle aile ortamıyla sağlamaya çalıştıklarını belirten Yanık, "Çocuklarımızın öz aileleri ve akrabaları yanında bakılmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlıyoruz. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklarımıza ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunuyoruz" dedi.

"Bu doğrultuda 2002 yılından itibaren çok sayıda çocuğun bir arada bakıldığı koğuş tipi kuruluşlar yerine aile ortamına en yakın ev tipi hizmet birimi olan çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerine geçildi. Bugün korumamız altındaki tüm çocuklarımıza, 1193 çocuk evi, 112 çocuk evleri sitesi ve 66 çocuk destek merkezi olmak üzere ev tipi yapılarda, bir aile ortamı sıcaklığında koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Fiziksel dönüşüm çalışmaları ile birlikte personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2002 yılında 25 çocuğa 1 bakım personeli düşerken; şimdi 2 çocuğumuza 1 bakım personeli ile hizmet veriyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

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