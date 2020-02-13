Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti

13.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento muhabirlerine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, yerli otomobil ile ilgili, "Yerli otomobil için şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

İLK ARAÇ 2022'DE ÜRETİLECEK

2020'de marka lansmanı 2021'de fabrika açılışı yapılacak. İlk araç ise 2022'de üretilecek ve satışa sunulacak.

YERLİ OTOMOBİL NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

Kaynak: AA

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