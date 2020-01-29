: Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi

29.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda canlı bağlantı ile WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikasının temel atma törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Varank, "Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız" dedi.

Varank, bir hususu ilk kez kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirterek, "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak" dedi.

Bu seneki seferi, yeni kurdukları TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacaklarını aktaran Varank, seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanlarının yer alacağını kaydetti.

"ÖNCÜ ÇALIŞMALAR EZBERLERİ DE BOZUYOR"

Bakan Varank, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan biri. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"100 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ VERECEĞİZ"

Elazığ depremine ilişkin depremzedelerin yaralarını sarmaya odaklanıldığını belirten Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz. KOSGEB'e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı'ndan yararlanıp bankalara borcu olan KOBİ'lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021'e kadar öteliyoruz" diye konuştu.





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