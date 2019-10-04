Bakan Selçuk: Üniversite hastanelerine 450 milyon liralık ek ödeme yapacağız

04.10.2019 14:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerinin daha etkin çalışması için ek ödeme yapılacağını açıkladı. Selçuk yıl sonuna kadar yapılacak olan 450 milyon liralık ödemenin 250 milyon liralık kısmının bugün aktarıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk şunları söyledi:

"450 MİLYON TL EK ÖDEME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı."