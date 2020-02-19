Bakan Selçuk, sosyal medyadaki tehlikeli akıma karşı öğrencileri uyardı: Beyin kanamasına yol açabilir
Sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı öğrencileri uyaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen" ifadelerini kullandı.
Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp düşürdüğü tehlikeli oyunla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uyarı geldi. Bakan Selçuk, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını bildirdi.
"BEYİN KANAMASINA YOL AÇABİLİR"
Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı. Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."
İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı;
Haber Videosu: Bakan Selçuk, sosyal medyadaki tehlikeli akıma karşı öğrencileri uyardı: Beyin kanamasına yol açabilir
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yahu birakin deli akilsiz gencleri, ne halleri varsa görsünler!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelecegimiz bu gencleremi emanet ?Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Sende zamanında gençtin , büyüdün ne oldu ?3 10 Yayından Kaldır
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Rahmetli İbrahim Erkal ALLAH şifa versin Kenan Işık yere düşüp kafasını vurarak beyin kanaması sonu biri öldü ve biri felç. . . . ALLAH korusun bu tür oyunlar sağlık için ciddi tehdit yapmasın kimse çocuk büyük farketmaz. . .Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır