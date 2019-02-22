Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, EYT konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını vermişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.