Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürünleri alırken daha fazla ödeme yapacağını söyledi.

Pakdemirli şu açıklamayı yaptı.

"EN İYİ FİYATLA ALACAĞIZ"

"İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız"