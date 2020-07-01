Bakan Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz" Kaynak: AA