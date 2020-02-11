: Koronavirüsü en geç 2 saatte tespit eden yerli kit üretildi

11.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı tedirgin eden koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye yönelik yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, virüsle mücadelede yerli kit üretildiğini duyurdu.

"90-120 DAKİKALIK SÜREDE SONUÇ VERİYOR"

Bakan Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta Perşembe günü kullanılmaya başladı. Doğruluğunu yüzde yüze yakın olduğunu söylemek istiyorum. Daha önceki kitin maliyeti yüzde 25'e kadar indi. Yani yüz liraysa 25 liraya kadar indi" dedi.

ÇİN'DEN GELENLER TABURCU EDİLDİ

Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 1017'YE YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, NCP bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.

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