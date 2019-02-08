Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu

TRT Haber Özel Yayını'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, müjdeli bir haber verdi. Bakan Dönmez, İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildiğini söyledi.

Bakan Dönmez konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz."

"MALİYET DÜŞÜŞLERİ OLURSA YANTISITILACAK"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim olup olmayacağına ilişkin konuşan Dönmez, "Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğal gazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır" dedi.