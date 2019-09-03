Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

03.09.2019 14:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ağustos ayında enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirten Albayrak, "Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."

ENFLASYON YILLIK YÜZDE 15,01'E GERİLEDİ

Tüketici fiyatları, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.