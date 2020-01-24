: Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı

24.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi. "TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı" diyen Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."

EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'TEN

Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi. Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne dolar ve euro, Türk lirası karşısında sırasıyla %9,8 ve %13,7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS yatırımcısına %68,3 oranında, uzun vadeli DİBS ise %101,5getiri sağladı. 2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla %39,1 ve %34 getiri elde etti. Geçen yıl BIST 100 endeksi %29,7 değer kazandı.

Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde:

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