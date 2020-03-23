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Ekonomi

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjdeli haber geldi. Bakan Albayrak, performans ödemelerinin 3 ay üst tavanda yapılacağını ve 32 bin personel alımını onayladıklarını duyurdu.

23.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:05
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapılacağını ve 32 bin yeni personel alımını onayladıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile gece gündüz mücadele eden sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarını ve yüzde yüz oranında ek ödemeler olacağını ifade etmişti.

"4,5 MİLYAR TL EK KAYNAK SAĞLIYORUZ"

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjdeli haber geldi. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" dedi.

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