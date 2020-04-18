Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize destekte hız kesmiyoruz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanayicilere yapılan desteklere ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Albayrak, esnafa toplamda 10 milyar 836 milyon lira, sanayicilere de 59 milyar 62 milyon liralık finansman desteği sağlandığını söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı"

Kaynak: DHA