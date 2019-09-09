Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

09.09.2019 17:00

Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." dedi.