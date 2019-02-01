Son Dakika! Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Son dakika! İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı verildi. 207 adrese yapılan eş zamanlı baskınla Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 40 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
42 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
Operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabı incelendi, 42 milyon liraya el konuldu.
EKİPLER ŞAFAK VAKTİ HAREKETE GEÇTİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti 19 kişinin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda çok sayıda eve baskın yapılırken, şüpheliler de tek tek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerine yapılan baskında bilgisayarlara ve dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.
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idda daki oranları avrupa seviyesine çekin önce bir de sonra sanal bahise karışın.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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4 tane maç oynat 1. 05 oran ver tek maç oynatma milleti patlatmak için her yolu dene milletde illegal oynacınca suçlu olsun avrupada bu işi şirketler oynatıyo bu ülkede devlet efendi milleti tokatlıyo adınada yasal diyo sonrada illegalmış versene avupadaki oranları tek maçı canlı bahsi vermezzzz neden ben çöküyüm seninki legal değilmiCevap Yaz 3 Yayından KaldırHOCAEFENDİ: aynen öyle kardeşim biz salakmıyız bile bile kaybedelim iddadaYayından Kaldır
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KUMARDAN UZAK DURUNCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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kardeşlerim kumar kumardır bunun yasalısı yasasızımı olur allah aşkına böle bir saçmalık ancak ve ancak türkiyede olur sen verdi aldıgın sürece tüm kumar türlerini oynat sorun yok hemde olasıkları dahada zorlastırrarak bunu yap dıger tarafdan ınsanlardan vergı alamayınca adını yasa dısı bahıs koy sen once kendı devlet bunyendekı kumarları temızle sonra bunların pesıne düşCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır