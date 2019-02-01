Son Dakika! Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 40 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

42 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabı incelendi, 42 milyon liraya el konuldu.

EKİPLER ŞAFAK VAKTİ HAREKETE GEÇTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti 19 kişinin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda çok sayıda eve baskın yapılırken, şüpheliler de tek tek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerine yapılan baskında bilgisayarlara ve dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.