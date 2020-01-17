: Bahattin Duran'ın, 'Alper, Cüneyt'ı sattı' sözleri sonrası maça çıkmadığı iddia edildi

17.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:33

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ile 4. hakem Alper Ulusoy arasında yaşanan kart krizinin ardından Ulusoy'un bu durumu MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen'e anlattığı ifade edilmişti.

"ONA YARDIMCI HAKEMLİK YAPMA"

Bu olayın ardından Cüneyt Çakır'n ekibinde bulunan yardımcı hakem Bahattin Duran, Ankaragücü-Konyaspor maçında Alper Ulusoy'un yardımcısı olarak atandı. İddiaya göre Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır'ın, "Alper, Cüneyt'i sattı ona yardımcı hakemlik yapma" demesi sonrası Bahattin Duran da "Sakatım" diyerek maça çıkmama kararı aldı. Bu iddialar gündeme bomba gibi düştü.

(Fotomaç)

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