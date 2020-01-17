Bahattin Duran'ın, "Alper, Cüneyt'ı sattı" sözleri sonrası maça çıkmadığı iddia edildi
Yardımcı hakem Bahattin Duran'ın, Ankaragücü-Konyaspor maçına atandığı ancak Alper Ulusoy ile maç yönetmemek için karşılaşmaya çıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ile 4. hakem Alper Ulusoy arasında yaşanan kart krizinin ardından Ulusoy'un bu durumu MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen'e anlattığı ifade edilmişti.
"ONA YARDIMCI HAKEMLİK YAPMA"
Bu olayın ardından Cüneyt Çakır'n ekibinde bulunan yardımcı hakem Bahattin Duran, Ankaragücü-Konyaspor maçında Alper Ulusoy'un yardımcısı olarak atandı. İddiaya göre Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır'ın, "Alper, Cüneyt'i sattı ona yardımcı hakemlik yapma" demesi sonrası Bahattin Duran da "Sakatım" diyerek maça çıkmama kararı aldı. Bu iddialar gündeme bomba gibi düştü.
(Fotomaç)
Haber Videosu: Bahattin Duran'ın, 'Alper, Cüneyt'ı sattı' sözleri sonrası maça çıkmadığı iddia edildi
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eski Trabzonspor başkanı Nuri Albayrak hakemler için ''Adamın babası hakem, oğlu hakem, torunu hakem, kardeşi hakem, çete olmuş bunlar. Söylenecek başka bir şey yok'' demişti de başına gelmeyen kalmamıştı. Haksız mıydı yani? Serdar Çakır hakemliği bırakalı neredeyse olmuş 30 sene halen daha hakem camiasına etki ediyorsa nasıl olacak bu işler?Harbiden babadan oğula geçen bir meslek oldu bu hakemlik. Buna bir sınır getirsinler. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ikinci yarı çok zorlu geçecek aman dikkat bunlar yine tüm hakemleri kırallamışlar daha önce şike yaptıklaır gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunların hepsinin kökünü kazılma lazım babadan oğula zaten çoğu hakem. Hepsi tezgahın içinde. Adam isteği gibi istediği tarafa karar verip istediği gibi maçı bitirebiliyor ve kimse bunlara bir şey yapamıyor.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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avrupada çoğu maçı süper yönetiyor ama türkiyede sorunlu hakemlik sisteminin baş kişilerinden biri haline geldi mevcut hakemlerle ve sürekli aynı kişilerin tekrar tekrar göreve geldiği mhk ile adaletin sağlanması imkansız mhk daha önce hiç görev almamış tamamen yeni kişilerden oluşmalı mevcut süper lig hakemlerinin tamamı görevden alınıp yepyeni genç hakemlerle devam edilmeliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Az gelişmişlik her alanda kendini gösteriyor. . Bu iddialar doğruysa. . Çok yazık. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır